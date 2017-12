Expert-Grup: în 2018 ne aşteptăm la o creştere economică de 4 la sută

08:50

Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, va putea participa la funeraliile Regelui Mihai I al României. Magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, au admis, în cadrul şedinţei de astăzi, 12 decembrie, o cerere depusă de către edil în acest sens, prin care li s-a solicitat să fie eliberat de sub control judiciar pentru patru zile. „Cererea formulată de inculpatul Dorin Chirtoacă privind acordarea permisiunii de a trece frontiera de stat în vederea participării la funeraliile Regelui Mihai I al României se admite. Se autorizează dacă inculpatul nu are alte restricții în alte cauze penale. Se admite părăsirea de către Dorin Chirtoacă a teritoriului Republicii Moldova în perioada 13 – 17 decembrie”, a menționat judecătorul Alexandru Negru.Dorin Chirtoacă este cercetat în dosarul parcărilor cu plată. Edilul a fost eliberat din arest la domiciliu în data de 10 noiembrie, fiind plasat sub control judiciar.