(GALERIE FOTO) Noua modă în rândul miliardarilor ruși: Nevestele extrem de tinere pe care le cuceresc înainte ca ele să facă 18 ani

Studentul care în 2015 și-a înjunghiat doi colegi într-o camera de cămin a Universității „Alexandru Ioan Cuza" a fost condamnat la închisoare pe viata, printr-o prima sentința data joi de Judecătorii Tribunalului Iași, el fiind acuzat de omor, tentativa la omor, tâlhărie, infracțiuni comise sub forma calificata și distrugere.