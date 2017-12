Coordonatorul protestelor PAS și PDA a prezentat sondajul BOP, cu cifre care contrazic toate sondajele, inclusiv pe cel al americanilor

13:30

Șase persoane au fost rănite astăzi în urma unui accident produs la poarta unei școli din Buzău, România. Directoarea a intrat cu mașina într-un grup de persoane după ce a încurcat frâna cu accelerația. Autorităţile din municipiul Buzău au activat planul roşu de intervenţie. Aceasta ar fi lovit o poartă a şcolii, a intrat în panică şi, în loc să frâneze, a accelerat. Maşina a întrat într-un grup de părinţi şi bunici care îşi aşteptau copiii sa iasă de la şcoală. Autoturismul, un SUV Toyota de ultimă generație, s-a oprit în gard, dărâmând o parte din el. ”Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că o conducătoare auto, pe fondul unei manevre executate greşit, a acroşat poarta de acces în curtea unei instituţii şcolare. În urma impactului, şase persoane adulte - cinci femei şi un bărbat - au suferit vătămari corporale”, arată IPJ Buzău. O a şaptea persoană a suferit atac de panică, notează Mediafax. Victimele, printre care ar fi și o femeie însărcinată, au fost prinse între gardul școlii și mașină, poarta instituției fiind dărâmată, scrie libertatea.ro. Există informații neconfirmate oficial potrivit cărora imediat după producerea accidentului directoarea școlii ar fi fost bătută de către părinții care își așteptau copiii să iasă de la ore. The post Directoarea unei școli din Buzău a intrat cu mașina într-un grup de oameni: șase persoane au fost rănite (FOTO/VIDEO) appeared first on Moldova 24.