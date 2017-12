(video) Ei contribuie la afirmarea presei independente! Au fost premiați câștigătorii Topului „Jurnaliștii Anului 2017”

17:30

DIY vine de la Do It Yourself, în traducere liberă ”pune mâna și fă-ți singur”. Este valabil pentru orice, de la mobilă la corpuri de iluminat sau cum să ții corect lingura în mână și să îți speli mai ușor cățelul care se simte bine în blana lui așa plină de noroi. Vedeți mai jos o listă de 5 canale, care te vor ajuta să-ți petreci timpul liber vesel, iar mai ales, util! Articolul (video) 5 canale de Youtube DIY sau „pune mâna și fă singur”. Cel puțin o sută de lucruri pe care le poți faci acasă apare prima dată în #diez.