Canada: Un avion s-a prăbușit, la scurt timp după decolare

14:30

Robbie Williams a dezvăluit că doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrală în luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o săptămâna la terapie intensivă şi a fost nevoit să anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit să le susţină în Rusia, în cadrul turneului "The Heavy Entertainment Show”. Cântăreţul a început să se simtă rău în timpul unui spectacol pe care îl susţinea în septembrie, în Zurich informează Digi24.ro. "Mi-a amorţit braţul stâng şi salivam excesiv. Mă durea capul şi îmi era greu să respir", a spus artistul pentru tabloidul The Sun. În ciuda stării sale, Robbie Williams a susţinut spectacolul până la final, după care a călătorit la Londra pentru a face analize de urgenţă. "Au găsit câteva anomalii, inclusiv ceva la creier, care părea să fie sânge", a spus artistul, precizând că a fost internat la terapie intensivă, unde a rămas timp de o săptămână. Apoi, cântăreţul s-a întors în Los Angeles la soţia sa, Ayda Field, şi la copiii lor – Teddy, în vârstă de 5 ani, şi Charlie, în vârstă de 3 ani. "Mi s-a spus să evit stresul pentru câteva săptămâni – să fiu liniştit, să dorm", a spus el. Robbie Williams a precizat că şi-a schimbat stilul de viaţă după acest incident. "Am realizat că am 34 de ani, nu 23, şi că trebuie să am mai multă grijă de mintea şi corpul meu. Aşa că am început să fac yoga şi pilates şi să meditez. Am realizat că deşi am tot ceea ce am, nu sunt invincibil", a mai spus cântăreţul, care a precizat că a renunţat la băuturile alcoolice încă de acum 18 ani. În luna octombrie, într-o înregistrare video publicată pe contul personal de YouTube, cântăreţul a declarat că s-a refăcut timp de cinci săptămâni, fără să ofere detalii despre boala de care a suferit. Robbie Williams îşi va relua turneul în luna februarie, cu concerte în Australia şi Noua Zeelandă.