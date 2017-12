(LIVE) Cei mai buni jurnaliști ai anului 2017 sunt premiați pentru performanțele profesionale

14:10

Vincuvin SRL, distribuitor de vinuri și produse din viță de vie lansează vincuvin.shop, magazin online cu livrare a vinului îmbuteliat. O soluție pentru consumatorul rafinat și businessul HORECA. Alegerea unui vin de calitate, dar și disponibilitatea lui la orice oră și loc este în ziua de azi o adevărată provocare. Vincuvin.shop are un orar de lucru de la 9:00 până la 3:00 și oferă soluții pentru planificarea stocurilor de vin și spumante, dar și satisfacerea unui flux mai mare de oaspeți.