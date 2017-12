Sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului Moldovei se va încheia pe 22 decembrie

15:25

Actorul american Mark Hamill se întoarce, după nu mai puţin de 34 de ani, în rolul Luke Skywalker în episodul al VIII-lea al celebrei saga "Star Wars", care i-a adus celebritatea mondială încă de la vârsta de 16 ani. După o apariţie cu totul efemeră în "The Force Awakens", Mark Hamill are de această dată un rol central în "The Last Jedi", deşi bătrânul Luke Skywalker l-a surprins pe actorul titular, care s-a declarat "înmărmurit" de modul în care a evoluat personajul.