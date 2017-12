Bulgaria, Croația și România, pe ultimele locuri în UE în ceea ce privește consumul și PIB-ul

13:15

Fotografia este cu atât mai impresionantă cu cât Jeff Cremer, un astronom amator în vârstă de 39 de ani, a avut la dispoziţie doar 0,61 de secunde de a fotografia scena, scrie descopera.ro. Jeff, din Lima (Peru), a precizat că „am fost întotdeauna pasionat de spaţiu şi astronomie şi când eram mic mi-am dorit întotdeauna un telescop”. „Am vizitat casa părinţilor din Pueblo, Colorado şi am auzit că staţia va trece pe aici, astfel că am mers într-un loc precis din South East Colorado pentru a o captura”, a adăugat acesta. ISS a fost lansată în 1998 şi este o navă spaţială suficient de mare încât poate acoperi un teren de fotbal. Are un echipaj de şase astronauţi şi orbitează Pământul la 320 de kilometri distanţă.