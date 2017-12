Ultimele sondaje, care partide cresc și care scad? PDM, PCRM, PDA cu creșteri, în timp ce PAS și PSRM au scăderi

12:00

Reforma administrației publice centrale a contribuit la reducerea cheltuielilor administrative ale ministerelor. Potrivit proiectului Bugetului de stat pentru anul 2018, în total, cheltuielile pentru cele nouă ministere reorganizate s-au micșorat cu peste 17 milioane de lei, de la aproximativ 350 de milioane de lei până la aproximativ 333 milioane de lei. Totodată, pentru anul viitor este prevăzut un buget de peste 1,4 miliarde de lei pentru proiectele de infrastructură și investiții. Potrivit documentului, cel mai mult au fost reduse cheltuielile pentru Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – cu peste 10 milioane de lei, urmat de Ministerul Finanțelor – cu peste 6 milioane de lei, dar și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – cu 3,5 milioane de lei. În același timp, pentru mai multe domenii-cheie sunt prevăzuți mai mulți bani de la bugetul de stat. Printre acestea se numără cheltuielile preconizate pentru proiectele de infrastructură și investiții, care vor ajunge în 2018 la peste 1,4 miliarde de lei. În special, este vorba despre construcția și renovarea drumurilor locale și naționale. De asemenea, în 2018 sunt preconizate cheltuieli de 65 de milioane de lei pentru susținerea persoanelor cu dizabilități. Tot în anul viitor vor fi alocate 94 de milioane de lei pentru majorarea salariilor angajaților din domeniul educației. Bugetul de stat pentru anul 2018, votat în primă lectură, este de 36,6 miliarde de lei, iar la cheltuieli – 42,332 de miliarde de lei. Chiar dacă este un buget deficitar, acesta este în creștere cu 8,4 la sută în comparație cu 2017, spun autoritățile. De menționat că deputatul liberal-democrat, Grigore Cobzac, a scris săptămâna trecută pe pagina sa de facebook că reforma Guvernului nu a dus la optimizarea cheltuielilor. Potrivit deputatului, reforma administrației publice centrale nu ar fi reușit să livreze cheltuieli mai mici ale ministerelor și Cancelariei, ci dimpotrivă - cele 9 ministere reformate au primit anul acesta cu aproape un miliard de lei mai mult decât au avut cele 16 ministere de până la reformă. sursa: ziarulnational.md The post STOP FALS! Deputatul PLDM Grigore Cobzac minte. Reforma Guvernului a dus la scăderea cheltuielilor din ministere și la creșterea investițiilor appeared first on Moldova 24.