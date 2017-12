Băuturi sănătoase care te ajută să ai o stare de spirit bună

13:20

Preşedintele rus, Vladimir Putin, va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie 2018 în calitate de candidat independent şi nu din partea partidului de guvernământ din Federaţia Rusă „Edinnaya Rossia". Despre aceasta Putin a anunţat în cadrul conferinţei anuale organizată tradiţional de şefului statului rus.