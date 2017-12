Gruparea Stat Islamic ameninţă SUA cu atacuri după decizia administraţiei Trump cu privire la Ierusalim

12:10

La un an de la alegerile prezidenţiale în care candidatul Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, a câştigat alegerile din turul doi cu 52,11% dintre voturi, aproape 70% dintre moldoveni susţin că actualul preşedinte nu le reprezintă interesele. Aceasta înseamnă că cel puţin 15% dintre votanţii săi s-au dezamăgit de acţiunile lui Igor Dodon în funcţia de şef al statului.