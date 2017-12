(FOTO) Un nou elicopter SMURD va efectua operațiuni de salvare pentru Republica Moldova

10:50

Premierul britanic Theresa May se deplasează, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, după eşecul înregistrat în Camera Comunelor privind votul pentru procedura de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează site-ul BBC News.