VIDEO// România a plătit primul sistem de rachete Patriot

11:15

Balanta Cea nascuta in zodia Balanta este foarte feminina si foarte atragatoare. Are un sex-appeal aparte, care o face fermecatoare. Si asta tocmai pentru ca are o naturalete aparte, care se traduce prin sinceritate, prin eleganta, prin jovialitatea unui copil intr-un trup de adult. Femeia Balanta are o piele fina si catifelata, are forme generoase si o privire patrunzatoare. Emana senzualitate prin toti porii, seducand toti barbatii care ii ies in cale. Sagetator Femeia Sagetator e o amazoana sexy dupa care fiecare barbat intoarce capul. Are trasaturi perfect conturate si nu isi arata niciodata varsta. Isi traieste viata cu intensitate maxima. Are un mod unic de a seduce tocmai prin faptul ca imbina armonios farmecul unui chip frumos cu prezenta plina de viata si de pasiune. Trebuie sa stii ca nu ea atenteaza la barbatii altor femei, ci ei ii cad la picioare, rapiti de farmecul sau unic. Pesti Femeia din zodia Pesti are un sarm aparte. Are simtul umorului, ceea ce inseamna ca te va cuceri din prima cu glumele ei, dar mai ales cu zambetul ei larg. E misterioasa si ai impresia ca nu stii niciodata ce e in mintea ei. E delicata si feminina, are un trup zvelt ca de balerina. Are un temperament erotic rar, e voluptoasa si are trasaturi frumoase, bine conturate. De multe ori nici macar nu e constienta de frumusetea ei, potrivit ele.ro.