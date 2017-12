Irina Shayk, goală într-un video nou. Fanii de pe Instagram au rămas fără cuvinte!

09:50

Moldova frumoasă prin filtrele de instagram. Dimineți de iarna • • • • • • • • #morning #beautifulview #amazing #best #nature #winter #city #photography #risen #photo #vsco #vscomoldova #localsmd #likeforlike #moldovamea #imiplacemd A post shared by Ciuciuleni (@ciuciuleni421) on Dec 13, 2017 at 10:39am PST #chisinau #chisinaugram #morninglight #morningchisinau #architecture #art #moldovamea #moldova #history […] Articolul (galerie foto) 13 Decembrie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.