Dodon: În anul 2018 identitatea noastră moldovenească, statalitatea și neutralitatea țării vor fi puse la grea încercare

09:20

Adresa lui Moș Crăciun! Unde se trimite scrisoarea către Moș Crăciun În fiecare an, copii din întreaga lume, ajutați probabil de părinți, scriu scrisori pentru Moș Crăciun. Această tradiție este una foarte importantă pentru sărbătorile de iarnă, mai ales că altfel copiii pot să fie siguri că dorințele lor au ajuns la cine trebuie. Moș Crăciun are parte de ajutoare în întreaga lume. Așa poate să știe cu siguranță ce își doresc cei mici să găsească sub brad. De multe ori, însă, copiii aleg să-i trimită Moșului o scrisoare. Este foarte important însă ca adresa lui Moș Crăciun să fie scrisă corect. În cele mai multe dintre situații, scrisorile sînt trimise pe cea mai cunoscută adresă: Santa Claus’ Main Post Office, Artic Circle, Rovaniemi, Finland Cu toate acestea, Moș Crăciun nu are doar o singură adresă, ci mai multe. Astfel, copii din întreaga lume pot să trimită scrisorile cu dorințele lor și la alte adrese, de unde cu siguranță vor ajunge la destinatar. Adresele lui Moș Crăciun: Canada Post – Santa Claus, North Pole, Canada, H0H 0H0 Copiii care vor să folosească această adresă trebuie să își trimită scrisorile pînă la data de 16 decembrie, pentru că altfel Moș Crăciun nu va avea timp să și răspundă. Royal Mail (Regatul Unit) – Santa/Father Christmas, Santa’s Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ Poate cea mai apropiată adresă lui Moș Crăciun pentru copiii din Romînia este cea din Marea Britanie. Cu toate acestea, este cam tîrziu pentru ca scrisorile să fie trimise la această adresă, căci Moș Crăciun punctează că acest lucru poate fi făcut doar pînă pe 6 decembrie. Scrisorile pot fi trimise la această adresă pînă la 6 decembrie. Desigur, o întrebare către Poșta Romînă nu ar strica, căci în anii precedenți aici s-au găsit scrisori pentru Moș Crăciun ce nu aveau nevoie de timbru. În cazul în care copiii nu au inspirație în ceea ce privește scrisoarea către Moș Crăciun, există mai multe variante ca acesta să primească o scrisoare de la Moș Crăciun. Sunt mai multe site-uri care oferă astfel de servicii. Unul este Santa Claus House. Santa’s Official North Pole Mail trimite scrisori pentru copii, pentru suma de aproximativ zece dolari. Totodată, Sealed by Santa are scrisori ce pot fi personalizate și trimise oriunde în lume. Sursă: noi.md Record Adresa lui Moș Crăciun! Unde se trimite scrisoarea către Moș Crăciun apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.