Romania, tara masinilor la mana a doua - 475.000 de masini SH, inmatriculate in 2017. Razvan PAVEL: Un autoturism second-hand poate ascunde mai multe probleme

Piata auto second-hand din Romania creste semnificativ in fiecare an si, daca mai era nevoie de vreo dovada in acest sens, ea vine de la DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), care arata ca, in primele 11 luni ale anului in curs, au fost inmatriculate, in Romania, 474.487 de autoturisme second-hand. Daca ne gandim ca, intr-o singura zi (12 decembrie 2017), au fost inmatriculate aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, ne putem face o idee destul de clara cu privire la evolutia pietei si dimensiunea acesteia.

