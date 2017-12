Percheziții la penitenciarul din Brănești. CE „bunuri” păstrau deținuții

08:45

TAUR Programul tău este dens şi aglomerat, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Dimineața, primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă - o veste bună. Seara, poate, un film bun! Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Seara ai un prilej pe care nu vrei şi nu trebuie să-l ratezi! GEMENI După program trebuie să “încălzeşti maşinăria” pentru vremea de iarnă, rece, dar plăcută. Exerciții fitness, pe muzică, dacă ai ceva echipament acasă, dacă nu, du-te la sală, sau sauna! Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta, vărsatul cafelei fierbinți etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi! RAC În această zi a lui Jupiter ambianţa e plăcută, calmă şi liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. E chiar aşa, eşti favorizat şi încercarea moarte n-are! Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a zilei stelele îţi sunt favorabile mai ales în domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu promiți nimănui, nimic! LEU Nu trebuie să fii zgârcit când nu trebuie. În acest perioadă, nu trebuie! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Distrează-te şi plăteşte preţul distracţiei fără strângere de inimă! Nu te forţa inutil şi păgubos! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Imperial si cu geniul întregului, cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le poate pune in valoare, scrie evz.ro. FECIOARĂ Începi să vezi cu ochi noi anturajul tău. Poţi să-ţi schimbi părerile. Redu ritmul activităţii, lasă graba, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase pentru sărbători! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca când nu trebuie. BALANŢĂ Eşti un "companion" bun pentru distracţiile și serbările iernii. Solo, trebuie să-ţi alegi cu grijă perechea din acestă perioadă, în duo lucrurile sunt ceva mai liniştite şi echilibrate! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranța, dar nu te implica total! SCORPION Veşti pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea celor din jurul tău, a familiei. Seară plăcută, la un film, sau spre o destinaţie de sărbători de iarnă! Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfârșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ți-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. SĂGETĂTOR În acestă zi de joi, eşti ceva mai filosof. Se apropie sfârşiul anului şi tu nu ai făcut tot ceea ți-ai propus, adesea ai fost ca o corabie fără cârmă pe furtună. Dar, te-ai descurcat! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti unele momente lipsite de graţie. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil. CAPRICORN Această zi de joi pare plăcută, pentru că eşti în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic, chiar dacă ai impresia de ”déjà vu”! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Uranus din Berbec iti aduce o oportunitate neşteptată. Cam ciudată, ca toate darurile lui Uranus. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. VĂRSĂTOR Astăzi utilizezi toate mijloacele posibile ca să-i protejezi pe cei dragi, să-i pui la dăpost de neplăceri, fie că eşti la serviciu, acasă, sau în oraş, la spectacole, sau distracţii. Eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Te poţi scuza elegant faţă de cei dragi, poţi să le faci cinste cu ceva fierbinte şi aromat, acasă, mai pe seară! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Care, evident, nu pot fi legate decât de mica vacanţă de Crăciun! PEŞTI Realizezi, în această dimineață, că nu ai bani suficienţi pentru vacanţa de Crăciun. Nu-ţi mai bate capul, nu mai inventa, foloseşte aceleaşi vechi metode verificate: împrumută de la prieteni! Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul alimentar. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, poţi să lămureşti unele lucruri. În rest, necazuri de ştiucă cu maioneză!