De joi, timp de trei zile – doliu naţional în România, în memoria Regelui Mihai I

18:30

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, că va cere Adunării Generale a ONU să anuleze statutul de membru al Israelului şi, concomitent, aderarea deplină a Palestinei la Organizaţia Naţiunilor Unite, transmite Reuters.