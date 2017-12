UTIL // LUCRURI pe care să nu le introduci niciodată în cuptorul cu microunde

12:45

O companie petrolieră siriană a oferit unui contractor rus de luptători o cotă din profiturile dintr-o zonă cu rafinării eliberată de mercenari de sub controlul jihadiștilor ISIS, se arată într-un document obținut de Associated Press, relata marți The Moscow Times. Ministerul Apărării din Rusia nu recunoaște oficial rolul contractorilor privați de pe frontul sirian, însă documentul...