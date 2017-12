Eforturile de ajungere la un acord între Londra și Bruxelles, în pericol; Reacția guvernului britanic

16:20

Argentinianul Lionel Messi, starul formaţiei FC Barcelona, şi uruguayanul Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, se află în lupta directă pentru câştigarea titlului de golgheter al anului calendaristic 2017 în fotbalul european. The post Topul celor mai buni marcatori din fotbalul european în 2017 appeared first on Independent.