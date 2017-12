De ce oamenii lasă bacșiș, deși nu este în interesul lor

14:01

Vicepreşedintele Asociaţiei invalizilor a fost escortată la CNA pentru a fi audiată într-un dosar de corupţie, în care este bănuită de luare de mită. Femeia a fost denunţată de către o locuitoare a capitalei care a declarat că, pe parcursul mai multor ani, a fost forţată de vicepreşedintele Asociaţiei să-i dea jumătate din banii, alocaţi […] The post O angajată a Asociaţiei invalizilor, escortată la CNA. Ar fi forţat o femeie să-i dea jumătate din banii alocaţi ca ajutor appeared first on Moldova.org.