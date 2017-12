Roboții ar putea întîmpina vizitatorii la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo

18:00

Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna Pyeongchang 2018, in dorinta lor de a demonstra extraordinarele progrese ale tehnicii din Coreea de Sud, au inclus printre purtatorii Tortei Olimpice, in ultima etapa a calatoriei sale spre Pyeongchang, un robot, numit Hubo. Creat la Institutul Coreean de Stiinta si Tehnologie din Daejon, Hubo are o inaltime de 120 de centimetri si un pas maxim de 35 cm si