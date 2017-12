În grabă și fără consultări reale, Guvernul a aprobat astăzi conceptul de funcționare a Agenției Naționale de Sănătate Publică

18:00

S-a întâmplat în cazul unei mămici din Chișinău, care are o fetiță de patru luni. Femeia a fost trimisă de medicul de familie să facă analize medicale la hormonii tiroidieni la un laborator privat, chiar dacă acestea intră în lista celor gratuite, în baza poliței. Când am încercat să aflăm ce s-a întâmplat am descoperit, a câta oară, că există medici care profită de neștiința mamelor.