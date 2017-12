(foto) O actriţă celebră, complet goală în cea mai nouă campanie PETA

17:10

De vreme ce sexul este atat de prezent in societatea din ziua de azi (ca sa nu mai mentionam ca este si necesar pentru organism), nu e de mirare ca apare chiar si in visele noastre. Ca orice alt simbol care isi poate face aparitia, visele erotice sunt strans legate de experientele si sentimentele tale, legaturile cu viata intima fiind minime. In cele mai multe cazuri, visele erotice nu sunt tocmai despre sex. Din perspectiva psihologica, aceste vise reprezinta aspecte contrastante din viata ta sau nevoia de a incorpora anumite calitati ale partenerului din vis in personalitatea ta. Gandeste-te ce iti place la pertenerul din vis si vei afla cam ce iti doresti sa adaugi personalitatii tale de fapt. Daca visele erotice, desi placute, te fac sa te intrebi confuza ce semnificatie ar putea fi in spatele lor, am ales 6 personaje destul de des intalnite in visele sexuale, pentru a te lamuri. Poate fi destul de ciudata intalnirea de a doua zi, la cafeaua de la birou, dar Lauri Loewenberg, expertul in vise si autorul cartii “Dream on It, Unlock Your Dreams Change Your Life”, sustine ca visele erotice care implica un coleg de munca sunt foarte comune. “Daca deja ai o atractie fata de colegul respectiv, ei bine..” explica el. “Dar, daca este vorba despre cineva pe care nu ai atinge in ruptul capului, nu te teme. Visul tau deocheat este datorat faptului ca ai avut o conexiune mai puternica in ultima perioada cu persoana respectiva, sau este ceva legat de el care ti-ar placea sa incorporezi si tu in personalitatea ta”. “Ramane calm in situatii critice? Este unul dintre preferatii sefului? Are un adevarat talent in incheierea afacerilor? Subconstientul tau poate simti ca acolo este o calitate care ti-ar prinde bine si tie”, spune acesta. Nu te panica! Si mai ales, nu iti suna fostul iubit ca sa reluati legaturile! Este doar un vis, iar motivul este unul care nu are legatura cu sexul! “A fost cumva prima ta dragoste? Desi poate parea ciudat, oamenii tind sa viseze prima iubire, chiar daca au depasit de mult momentul si acum sunt intr-un mariaj fericit. Nu te teme deci – visul nu inseamna ca ti-l doresti pe fostul iubit in viata ta; iti doresti insa ceea ce reprezenta el: emotie, fluturi in stomac, pasiune. Visele de acest gen apar cel mai des atunci cand relatia ta actuala devine o rutina, asa cum toate devin cateodata”, spune Loewenberg. Uite ce se intampla de fapt: “Visul se foloseste de imaginea fostului tau iubit pentru a-ti aminti ca pasiunea inca exista in viata ta! Visele de genul acesta sunt foarte folositoare pentru tine si te atentioneaza ca ai nevoie de mai multa pasiune in viata ta”. Si care dintre fostele relatii tinde sa apara mai des in visele tale? “Fostii iubiti care tind sa apara mai des sunt fie cel care a reprezentat prima dragoste, un fost iubit cu care inca ai o legatura stransa datorita copiilor sau a altor circumstante, cel care ti-a frant inima cel mai recent sau care s-a comportat cel mai urat. Visele in care apare cel care ti-a frant inima sau cu cel care s-a comportat groaznic pot reprezenta un blocaj emotional. Aceste vise sunt un indicator clar al faptului ca inca nu te-ai vindecat, caz in care vor tot aparea pana cand te desprinzi de situatie. Este imposibil sa mergi inainte daca inca te tine ceva care face parte din trecut”, explica Loewenberg. “In cazul sefului, este cel mai probabil vorba de putere, autoritate, management, putere de decizie etc, lucruri pe care ai vrea sa le incluzi in viata ta. Este cazul sa devi seful familiei tale si sa poti gestiona copiii neastamparati? Te confrunti cu o decizie importanta? Trebuie sa concediezi pe cineva sau sa scapi de un anumit element sau comportament din viata ta? Sau poate pur si simplu trebuie sa ajungi pe aceeasi lungime de unda cu seful tau pentru un proiect important”, explica Loewenberg. Acestea sunt cele mai importante intrebari pe care trebuie sa ti le pui, asa ca ia atitudine si capata increderea in tine de care ai nevoie! Este cel mai des intalnit vis erotic. Multe dintre noi ne intrebam daca nu este cumva vorba despre sufletul nostru pereche care ne asteapta undeva in lume. Totusi, nu este asa. Ceea ce este adevarat in schimb este ca necunoscutul, sau omul fara chip care ne apare in vise. are o semnificatie. Visele noastre sunt un mod special de a ne arata diverse parti ale personalitatii noastre in forma unor persoane, astfel incat putem intelege mai bine cine suntem cu adevarat. “Acestea fiind spuse, misteriosul barbat din vis este personificarea calitatilor pe care tindem sa le asociem genului. Daca esti femeie, omul misterios reprezinta trasaturile masculine ale personalitatii tale. Te gasesti foarte atrasa de el deoarece mintea ta vrea ca tu sa fi atrasa de calitatile pe care personalitatea ta le are”, explica Loewenberg. In primul rand, tine minte: e doar un vis! Asta nu inseamna ca partenerul tau este cu adevarat infidel. Aceste vise pot fi enervante, ingrijoratoare insa, suparatoare cum sunt, vestea buna este ca aceste vise nu indica infidelitate, ci faptul ca ceva (ceva, nu cineva!) capteaza atentia partenerului tau mai mult decat o faci tu. Ceva devine in plus in relatie, fie ca e vorba de munca, un nou hobby, jocuri pe calculator sau golf. O data ce descoperi care este problema, e timpul pentru un compromis. Ofera-te sa faci mai rar o activitate care partenerului tau nu ii place prea mult, daca si acesta la randul lui va rari activitatea pe care ai reperat-o mai devreme. Daca faceti amandoi acest compromis, vei observa ca visul nu va reaparea. Oricare dintre vedete ar fi protagonistul viselor tale, sa fii sigura ca subconstientul tau l-a ales pentru anumite motive. Cea mai simpla metoda de a afla care este acest motiv este sa te gandesti care e lucrul pentru care vedeta respectiva este cel/cea mai cunoscuta. “Este un personaj de film sau de serial? Se poate corela filmul sau serialul respectiv cu aspecte actuale din viata ta? Este un cantaret? Daca da, numele melodiei sale sau versurile au vreo importanta aparte pentru tine? Chiar daca esti un fan sau nu, este ceva legat de vedeta respectiva care in subconstientul tau va leaga, iar mintea ta iti trimite un mesaj despre tine, ca sa poti straluci in continuare”, spune Loewenberg. Text: Ruxandra Urziceanu Foto: Shutterstock