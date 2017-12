FĂRĂ LUMINĂ! Localitățile și adresele care vor fi deconectate mâine de la energia electrică

14:45

Epilatul cu ajutorul lamei de ras este una dintre cele mai comode modalitați de a indeparta parul de pe corp. Pentru a ne bucura insa de cele mai bune rezultate, este necesar sa stim exact cum sa procedam. Din articolul de mai jos vei vedea cateva exemple de greseli, pe care le poți face oricand te epilezi cu lama, dar care pot fi evitate cu usurința. Daca vei reusi, te vei putea bucura din plin de o piele frumoasa si catifelata si vei putea sa te feresti de diverse neplaceri (precum zgarieturile, iritațiile, infecțiile bacteriene). Nu iți exfoliezi pielea inainte sa te epilezi Este o greseala sa omiți sa-ți exfoliezi pielea inainte sa te epilezi cu lama, ne avertizeaza specialistii. Exfoliatul este cea mai buna metoda de a evita cresterea firelor de par pe sub piele, in condițiile in care va indeparta celulele moarte ale pielii, permițand lamei sa alunece mai bine si sa indeparteze mai eficient firele de par. In acelasi timp, exfoliatul are rolul de a preveni apariția iritațiilor de dupa ce te-ai ras. Citeste mai multe pe Qbebe.ro.