Planul calendaristic de pregătire a protecției civile, aprobat

14:31

Averea pe care a agonisit-o Zumbreanu, câștigătorul concursului pentru șefia CNA Bogdan Zumbreanu, şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, care a fost votat în majoritate de către membrii Comisiei juridice, numiri și imunități pentru a fi înaintat în plenul Parlamentului pentru funcția de șef al CNA, a ridicat anul trecut de la locul de muncă un venit de 206 926 lei, ceea ce înseamnă că lunar a primit un salariu de peste 17 200 de lei. Potrivit Declarației de avere din 2016 în comparație cu cea din 2015, salariul său s-a micșorat, aceasta pentru că anterior a ridicat lunar circa 19.770 de lei. Bogdan Zumbreanu este căsătorit cu Irina Serbulenco — fiica fostei viceministre a Sănătății, Aliona Serbulenco, membră a PDM. Aceasta a obținut 1.710 lei de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Totodată, familia Zumbreanu a declarat și sumele obținute în buget din donațiile oferite cu ocazia căsătoriei din anul 2011 — de 292.000 lei și cu ocazia zilei de naștere a copilului minor — 7 000 euro. Mai mult, 15.000 de euro au fost căpătați în urma rezilierii unui contract de leasing pentru un autoturism de marcă Hyundai Tucson (an. fab. 2016), în valoare de 503 940 lei, pentru care s-a ales cu datorii de 22 200 de euro — bani ce trebuie returnați băncii comerciale până în anul 2019. Tot la capitolul datorii, a indicat 980 000 de lei — bani care la fel trebuie să fie returnați până în 2028. Anterior, ZdG a scris că în proprietatea familiei Zumbreanu este un apartament de 104 m.p., cumpărat în 2013, cu ajutorul unui credit ipotecar în valoare de 980 de mii de lei, acontat de la Victoriabank, cu o rată a dobânzii de 8%. Şeful de direcţie de la CNA mai are o cotă de 1/5 dintr-un alt apartament, privatizat de familia sa în 1999, în sectorul Ciocana din Chişinău. Potrivit sursei citate, bunul este gestionat împreună cu părinţii săi, Feodot şi Victoria Zumbreanu. „Până în 2013, am locuit cu soţia şi părinţii mei în apartamentul care le aparţine. Deşi am primit, cu ocazia căsătoriei (anul 2011), donaţii în valoare de 292 mii de lei, veniturile lunare nu ne permiteau să procurăm o locuinţă separată. Dar, după ce angajaţilor CNA le-au fost majorate esenţial salariile (anul 2013), am decis să contractăm un credit pentru a procura o locuinţă. În 2013, am obţinut un credit în valoare de 980 000 lei, din care am procurat un apartament la bloc (etajul 10). În 2016, am procurat, în leasing, un automobil Hyundai Tucson la preţul de 503 940 lei. În 2017, familia noastră a obţinut donaţii, cu ocazia zilei de naştere a fiicei, în valoare totală de 7 000 de euro. Astfel, veniturile familiei sunt constituite din salariul subsemnatului şi cel al soţiei de la locul de muncă (1,42 de milioane de lei în perioada 2013 – 10 luni 2017) şi donaţiile menţionate”, explicase atunci Bogdan Zumbreanu. Declarația de avere pentru anul 2016 poate fi citită […] Record Averea pe care a agonisit-o Zumbreanu, câștigătorul concursului pentru șefia CNA apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.