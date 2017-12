(foto) Accident grav în Capitală: Un bărbat a fost transportat de urgență la spital

13:30

Când vine vorba de sănătatea mintală, linia dintre normal şi anormal e foarte subţire. Iată cum îţi dai seama dacă cineva suferă de o boală psihică. Semne care îţi spun că o persoană ar putea avea o boală psihică: – Are o schimbare bruscă de personalitate. -Nu are grijă de ea însăşi sau de cei care depind de ea – nu o preocupă igiena, curăţenia casei, nu îşi îngrijeşte copiii. – Are tulburări ale somnului – doarme prea mult sau prea puţin, se trezeşte noaptea. – Are tulburări de alimentaţie – mănâncă prea mult sau prea puţin, se îngraşă sau slăbeşte, scrie www.realitatea.net. – Nu se poate concentra, se străduieşte mult să rezolve o problemă banală. – Reacţionează ciudat la stimulii externi – fie are reacţii exagerate la lucruri banale, fie rămâne impasibilă în situaţii grave. – Nu are prieteni, este singuratică, evită compania oamenilor. – Are relaţii neobişnuite cu cei din jur, de pildă este dependentă de ei sau îi critică mereu. – Este tot timpul în alertă, nu se simte în siguranţă când sunt oameni în jur. – Evită situaţii banale, de pildă un drum până la piaţă. – Are temeri exagerate fată de anumite obiecte. – Repetă obsesiv anumite acţiuni – spălatul pe mâini, deschiderea sertarelor, etc. – Are gânduri de grandoare, este prea încrezătoare în propriile forţe, începe proiecte care sunt imposibil de realizat. – Are convingeri şi gânduri ciudate, în mod evident false – de pildă crede că este urmărită, că toţi oamenii de pe stradă o cunosc, etc. – Verifică sau reverifică lucruri deja făcute – de pildă dacă a încuiat uşa, a închis aragazul, etc. – Îşi face griji exagerate în legătură cu probleme banale sau activităţi de zi cu zi. – Este agitată, euforică, vorbeşte mult şi repede. – Trece uşor de la tristeţe la o veselie exagerată şi invers. – Vede sau aude lucruri care nu există – Se comportă ciudat – râde când nu e cazul, se îmbracă extravagant, spune lucruri fără sens.