Dodon pleacă din nou la Moscova. Putin l-a invitat la Summit-ul informal al șefilor statelor-membre ale CSI

12:10

Fiica fostului președinte CSJ, Ion Muruianu, trăia în Londra din bani care ar fi provenit din Laundromat Fiica fostului președinte al CSJ, Ion Muruianu, Mihaela Muruianu, trăia în Londra în perioada studenției din bani care ar fi provenit de la două companii implicate în Laundromatul rusesc. Marea parte a sumei, circa 1.6 milioane de lei, acoperea costurile de chirie a apartamentului, situat nu departe de Palatul Buckingham. Banii proveneau de la câteva companii-fantomă, înregistrate în Marea Britanie. Atât Ion Muruianu, cât și Mihaela Muruianu au spus că nu cunosc nimic despre aceste companii, se scrie într-un articol realizat de un reporter Rise Moldova pentru OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Reședința fiicei judecătorului se află într-o regiune istorică a Londrei, lângă palatul regal, la distanță de mers pe jos de la Hyde Park și râul Tamisa. Apartamentul cu două camere, un salon, o bucătărie și o baie, se închiriază cu circa 180 de dolari pe zi. Apartamentul e la 15 minute de mers pe jos de la universitatea Imperial College London, unde Mihaela Muruianu își făcea studiile. Potrivit Mihaelei Muruianu, banii pentru apartament ar fi parte dintr-un aranjament al tatălui ei cu un om de afaceri. «Esența aranjamentului, după spusele tatălui, este că potențialul meu angajator plătește o parte din cheltuielile mele de chirie și…după studii și trei ani de stagiere într-o companie britanică, care se vor termina în 2019, voi accepta să lucrez în Republica Moldova timp de cinci ani, preponderent în sectorul bancar «, a declarat Mihaela Muruianu, transmite occrp.org. «Înțelegerea a fost făcută în absența mea și a fost confidențială, deci nu știu mai multe detalii, inclusiv identitatea omului de afaceri», a adăugat fiica judecătorului. «Aveți informația greșită. [Mihaela și soțul ei] plătesc chiria singuri, din banii pe care îi câștigă», a declarat inițial judecătorul Muruianu, iar mai târziu a admis că există o înțelegere cu un om de afaceri. În 2014, Mihaela Muruianu a beneficiat de o sumă adițională de circa 28 de mii de dolari, bani proveniți din Laundromat, care au mers direct în contul acesteia. Transferul a fost făcut de către o companie britanică, Carditeks Commerce LP, iar motivul plății a fost descris: «pentru servicii de consultanță în audit». Această sumă Mihaela Muruianu a comentat-o astfel: «Nu am avut nici o relație cu companiile pe care le-ați menționat și nu le-am prestat servicii. Faptul că menționați acest așa-numit «laundromat» are un efect depresiv asupra mea și este clar că nu am știut despre aceste circumstanțe». Compania Liberton Associates Ltd., cea care a plătit chiria Mihaelei Muruianu în Londra, a fost implicată anterior în scandalul cu Energoatom, un producător ucrainean de energie. Schema, care a început 20 de ani în urmă, a implicat circa 23 de milioane de dolari în plăți către companii legate de omul de afaceri Veaceslav Platon. Ion Muruianu era judecător la CSJ în 2004, atunci când s-a aprobat decizia unei judecătorii de a susține o hotărâre judecătorească din Rusia, de tipul celor care ordonau companiilor ruse să plătească unor firme […] Record Fiica fostului președinte CSJ, Ion Muruianu, trăia în Londra din bani care ar fi provenit din Laundromat apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.