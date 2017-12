Câți bani vor primii nemții dacă vor câștiga din nou Cupa Mondială

10:10

Incident straniu în sectorul Botanica al Capitalei. O camionetă a intrat cu roțile în șosea, după ce s-a surpat o bucată de asfalt. The post (FOTO) Incident în sectorul Botanica: O camionetă a intrat cu roțile în șosea, după ce s-a surpat o bucată de asfalt appeared first on Independent.