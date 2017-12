Vor marca REVELIONUL în Portugalia! Bloggeriță:  „Vom ciocni un pahar de șampanie virtual cu părinții și prietenii”

12:00

Prezentatoarea TV, Marcela Dedin, a avut un an de succes, atât pe plan profesional, cât şi personal, informează SHOK.md. „A fost un an plin de schimbări şi noutăți frumoase. Pe plan profesional am trecut de la ştiri, după 5 ani de ştiri, la o emisiune de autor. Astfel că, acum, în cadrul emisiunii „În Prim […]