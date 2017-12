Accident la Căușeni. Un tânăr a rămas blocat între fiarele unui camion

17:01

Actionarii Transgaz au aprobat înființarea unei societăți în R. Moldova, pentru a putea participa la privatizarea Vestmoldtransgaz Actionarii Transgaz au aprobat marti, intr-o sedinta extraordinara, infiintarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societati cu raspundere limitata. In acest scop, a fost aprobata si modificarea actului constitutiv al Transgaz. Potrivit unui document al Transgaz, Ministerul Economiei, actionarul majoritar al companiei, a solicitat pe 10 octombrie, printr-o adresa, sa fie luate in regim de urgenta «toate masurile care se impun, potrivit dispozitiilor legale si statutare, pentru a putea indeplini in timp util conditiile necesare participarii cu succes la procedura de privatizare a IS Vestmoldtransgaz». Aceasta companie gestioneaza gazoductul Iasi-Ungheni. Potrivit Hotnews.ro, o alta decizie luata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa semneze toate documentele aferente formalitatilor respective, inclusiv actul de constituire al societatii. De asemenea, Consiliul de Administratie al Transgaz este mandatat pentru marirea capitalului social al societatii cu raspundere limitata infiintata pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea participarii cu succes la procedura privatizarii IS Vestmoldtransgaz. «Intreaga responsabilitate privind incadrarea operatiunii in normele legale aplicabile si in prevederile bugetare aprobate, privind derularea formalitatilor legale, semnarea documentelor aferente inclusiv actul de constituire al noii societati, fundamentarea sumelor cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al societatii cu raspundere limitata ce urmeaza a fi infiintata pe teritoriul Republicii Moldova in vederea participarii cu succes a companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. la procedura de privatizare a Intreprinderii de Stat (IS) Vestmoldtransgaz, apartine conducerii executive si administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A», au mai decis actionarii. Compania Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare de Guvernul Republicii Moldova, la un pret de 180 milioane lei moldovenesti (circa 8,8 milioane euro) si cu conditia investirii a 93 de milioane de euro in urmatorii 2 ani, potrivit Radio Chisinau. Analistii economici din Republica Moldova, citati de Radio Chisinau, spun ca decizia a fost luata pentru a accelera lucrarile de extindere a conductei spre Chisinau, pentru ca aceasta sa poata fi utilizata la un potential mai mare. «Gazoductul va fi extins pana la Chisinau si atunci, daca va deveni o alternativa fezabila, apare necesitatea de operare nu cu statul proprietar al acestui gazoduct, ci a unei companii care are experienta in acest domeniu. Sunt mai multe speculatii ca o anumita companie din Romania ar fi interesata de procurarea acestui pachet si ca ar fi existat intelegeri prealabile. Oricum, privatizarea ar fi fost inevitabila la o etapa anumita», a declarat Roman Chirca, citat de Radio Chisinau. «Din cele discutate cu reprezentanti ai statului pare a fi o decizie luata pentru a accelera realizarea proiectului de constructie a gazoductului Iasi-Ungheni pana la Chisinau. Motivul invocat de ei este faptul ca potrivit procedurilor actuale, procesele de constructie ar putea sa se extinda si atunci un investitor privat ar putea realiza constructia mai rapid», a declarat Ion Preasca. Guvernul Republicii Moldova, prin Agentia Proprietatii Publice (APP), […] Record Actionarii Transgaz au aprobat înființarea unei societăți în R. Moldova, pentru a putea participa la privatizarea Vestmoldtransgaz apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.