Mereu găsește timp pentru ASTA! Gheorghe Cavcaliuc: „Măcar 5 minute pe zi”

13:00

Adrian Ursu și Ionel Istrati, de sărbători, vor încânta moldovenii și românii stabiliți cu traiul în Statele Unite ale Americii, informează SHOK.md. Artiștii au publicat mai multe imagini cu detaliile privind concertele în diferite orașe americane: 31 decembrie or. Chicago, SUA (Turneul Istrati/Ursu) 05 Ianuarie or. Sacremento, SUA 06 Ianuarie or. Seattle, SUA 12 Ianuarie […]