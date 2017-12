Spectacol celest: „Cea mai frumoasă ploaie de stele a anului”, în noaptea de miercuri spre joi

17:30

Autoritatea poloneză de supraveghere a audiovizualului (KRRiT) a amendat o importantă televiziune privată de știri, TVN24, cu peste 350.000 de euro, transmite marți, AFP. The post Statul polonez a amendat o televiziiune de știri pe motiv că a mediatizat un miting neautorizat appeared first on Independent.