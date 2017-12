Astăzi în Moldova și în lume

21:01

Evreii din Republica Moldova, asemenea celor din întreagă lumea, au marcat, marţi, începutul sărbătorii Hanuka, numită și sărbătoarea luminilor. La Chişinău, a fost aprinsă prima lumânare a menorei speciale numită hanuka, amplasată în acest an în preajma unui centru evreiesc aflat pe strada pietonală. Zeci de reprezentanţi ai comunităţii evreieşti din R. Moldova au asistat la aprinderea primei lumânări de Hanuka. Cei mai numeroşi păreau să fie copiii, care au şi fost invitaţi să participe la un concurs privind semnificaţia Sărbătorii Luminii.„Ce înseamnă cuvântul Hanuka?”„Lumină!”Cele mai multe dulciuri, cu care au fost recompensați participanții la concurs, a reușit să adune Alica, care are șase ani. Ea mi-a vorbit cu multă încredere despre semnificația acestei sărbători:„Este sărbătoarea luminii. Trebuie să mâncăm gogoşi şi să ne rugăm. Noi aprindem Menorah. Lumânările pot fi aprinse de orice evreu, de orice membru al familiei, câte una timp de 8 zile cât durează Hanuka. Este o sărbătoare a victoriei evreilor.”Tradiţionalul candelabru, numit Menorah, a fost amplasat într-o zonă centrală a capitalei, pe singura stradă pietonală unde se află şi centrul cultural evreiesc KEDEM. Festivitatea desfăşurată la doar câteva sute de metri de la catedrala metropolitană, s-a produs fără incidente, dar sub supravegherea unui dispozitiv de poliţie. E de presupus că forțele de ordine aveau sarcina să descurajeze eventuale incidente după cel de acum 8 ani, când Menorah instalată în centrul Chișinăului fusese demontată violent de un grup de militanți ortodocși, ne-a spus Consilierul Comunităţii Evreieşti, Aliona Grosu:„A fost un incident ruşinos pentru ţara noastră, i-a ştirbit din imagine. Acum suntem nevoiţi, ori de câte ori se organizează activităţi publice, să asigurăm şi securitatea persoanelor care vin la această sărbătoare. Totodată este cumva jignitor că acele persoane care au fost găsite vinovate de comiterea acestei infracţiuni nu au fost pedepsiţi, nici măcar nu au achitat acea penalitate financiară, cu toate nici asta nu ar putea repara până la urmă prejudiciul adus. Iată când se întâmplă asemenea incidente este foarte important să fie luată o poziţie fermă din partea autorităţilor care ar condamna asemenea incidente.”După incidentul din 2009, comunitatea evreiască a sărbătorit Hanuka la adăpost, aprinzând Menorah în incinta centrului cultural. În 2013, a fost pentru prima dată când reprezentanţii comunităţii s-au încumetat să instaleze, din nou, candelabrul în văzul lumii, în scuarul teatrului „Anton Cehov”, unde era adăpostit pe vremuri sediul sinagogii corale din Chişinău. Începând de anul trecut însă au revenit în preajma centrului cultural, locul cel mai sigur, spune Aliona Grosu:„Vreau să cred că siguranţa persoanelor participante, a membrilor comunităţii este în ultimii ani şi o preocupare a autorităţilor. Cooperăm şi cu organele de forţă. Este foarte important ca conştientizarea şi valorificarea acestei diversităţi religioase, etnice în Republica Moldova să fie în rândurile societăţii largi.”Incidentul din 2009 a atras critici în adresa Moldovei, inclusiv din partea Departamentului de Stat american şi a figurat ani de-a rândul ca exemplu de intoleranță în raportul guvernului american despre libertatea religioasă în lume. În raportul publicat în acest an se arată că mai multe minorități religioase continuă să raporteze o reacție slabă a autorităților când este vorba de incidente de discriminare. În raport se menţionează despre acte de vandalizare şi incidente antisemite semnalate de comunitatea evreiască din Moldova în cazul cărora autoritățile nu au reacționat cu promptitudinea cuvenita.