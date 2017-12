Proiecte de legi, inițiate de Guvern și Parlament, în vizorul organizației anti-corupție, Transparency International Moldova

17:30

Actionarii Transgaz au aprobat marti, intr-o sedinta extraordinara, infiintarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societati cu raspundere limitata. In acest scop, a fost aprobata si modificarea actului constitutiv al Transgaz.Potrivit unui document al Transgaz, Ministerul Economiei, actionarul majoritar al companiei, a solicitat pe 10 octombrie, printr-o adresa, sa fie luate in regim de urgenta "toate masurile care se impun, potrivit dispozitiilor legale si statutare, pentru a putea indeplini in timp util conditiile necesare participarii cu succes la procedura de privatizare a IS Vestmoldtransgaz". Aceasta companie gestioneaza gazoductul Iasi-Ungheni.