Tema zilei din 12.12.2017 cu Nelly Berezovschi și Svetlana Gorea

Nici nu s-a împlinit un an de când se află la cârma ţării, că Igor Dodon s-a grăbit să facă deja totalurile în calitate de preşedinte. Cu un ton grav, acesta s-a lăudat cu relaţia pe care o are cu preşedintele rus. În schimb, a evitat să spună când va trece Prutul în calitate de […] Post-ul Totalurile lui Dodon. Preşedintele s-a lăudat că are o relație excelentă cu Federația Rusă, însă despre colaborările cu România a evitat să vorbească apare prima dată în CANAL 2.