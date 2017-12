Decizie de ultimă oră a Rusiei. Îşi suspendă activitatea ambasadei în Yemen, iar corpul diplomatic a părăsit ţara

15:30

Maestrul Vladimir Curbet, conducător al Ansamblului „Joc", va fi înmormântat mâine, 13 decembrie, la cimitirul central din strada Armenească a capitalei. Cei care vor să-şi ia rămas bun de la artistul poporului o vor putea face începând cu seara zilei de astăzi, 12 decembrie, la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla" unde va fi depus corpul neînsufleţit al artistului.