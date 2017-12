Iranul admite că gruparea Stat Islamic ar putea încerca să creeze un nou „califat” în Afganistan, Pakistan şi Asia Centrală

15:10

Autoritățile ruse au blocat marți site-urile organizațiilor străine active în Rusia, desemnate drept „indezirabile” pe teritoriul rus, printre care cel al mișcării politice Open Russia (Rusia deschisă) a fostului oligarh în exil Mihail Hodorkovski, informează AFP. The post Autoritățile ruse au blocat site-urile organizațiilor străine, printre care cel al mișcării lui Hodorkovski appeared first on Independent.