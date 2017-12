VIDEO. Bitcoin. Ce este, cum a apărut și cum funcționează moneda care a revoluționat industria financiară mondială

11:50

În pofida disputelor pe care le are cu Theresa May, președitele SUA, Donald Trump ar putea efectua o vizită în Marea Britanie la începutul anului viitor. Declarații în acest sens au fost făcute de către ambasadorul american în Marea Britanie, Woody Johnson, citat de The Guardian. În cadrul vizitei sale, Trump ar putea deschide oficial noua ambasadă americană.