Unde își vor petrece sărbătorile Prințul Harry și Meghan Markle

Filmul „The Shape of Water" domină nominalizările pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizări, urmate de „The Post" și „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu câte șase. Miniserialul de televiziune „Big Little Lies" a obținut de asemenea cele mai multe nominalizări – șase – pentru premiile destinate producțiilor tv, relatează […]