Franța a identificat între 150 și 200 de „bancheri oculți” ai grupării Stat Islamic

14:00

„Pokemon: Detective Pikachu”, un film live-action inspirat din universul francizei ”Pokemon”, cu Ryan Reynolds în rolul principal, va avea premiera pe 10 mai 2019, a anunţat Universal Pictures, informează hollywoodreporter.com. The post „Pokemon: Detective Pikachu”, cu Ryan Reynolds în rolul principal va apărea în mai 2019. Cine mai este în roluri appeared first on Independent.