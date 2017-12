Curtea Constituţională a decis: Preşedintele ţării NU poate fi membru de partid

11:20

Un accident tragic s-a produs astăzi dimineaţa lângă satul Țiganca, Cantemir. Un tânăr de 23 de ani şi-a pierdut viaţa în urma accidentului, în care au fost implicate un automobil de model AUDI A4 și un microbuz MERCEDES. Impactul s-a produs, în jurul orei 07:00, când salvatorii din raionul Cantemir, au fost alertați să intervină […]