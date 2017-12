Dodon: Vom insista asupra recunoașterii statutului de neutralitate a Moldovei

11:30

Zi decisiva pentru fostul premier Vlad Filat Astazi, 12 decembrie, Curtea Suprema de Justitie urmeaza sa ia o decizie in privinta admisibilitatii recursului in anulare in dosarul fostului premier Vlad Filat. Avocatii fostului premier condamnat pentru coruptie pasiva si trafic de influenta cer casarea integrala a Sentintei Judecatoriei Buiucani, din 27 iunie 2016 privind condamnarea lui Vlad Filat, casarea partiala a Deciziei Curtii de Apel Chisinau din 11 noiembrie 2016 in partea condamnarii lui Vlad Filat si casarea integrală a Deciziei Colegiului penal al CSJ din 22 februarie 2017, noteaza Ziarul de Garda. Într-un interviu pentru ZdG avocatul Igor Popa a transmis mesajul lui Vlad Filat înainte de decizia instanţei supreme: "„După 26 de luni, lucrurile au devenit clare pentru cunoscători şi necunoscători. Mă refer la aşa numitul proces Filat. Eu nu-mi doresc decât să am parte de o judecată, dar nu de o execuţie. În toată această perioadă am solicitat doar lucruri legale şi dacă vreţi umane: proces public, în care să fie examinate probele, dar nu denunţuri mincinoase; să fie audiaţi martorii apărării; efectuate expertize financiare, astfel încât decizia instanţei de judecată să fie o judecată de valoare, dar nu una de interes. În acest context, având în vedere că recursul ordinar depus anterior nu a fost acceptat spre judecare, aştept ca cel puţin de aceasta dată CSJ să i a o decizie legală şi să admită spre examinare recursul în anulare". In vara anului 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva. El se declara nevinovat.