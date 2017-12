Recomandările Poliţiei Capitalei în ajun de sărbători

15:15

O explozie a avut loc luni într-o autogară din oraşul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Poliţia din New York a confirmat o intervenţie în urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan. Incidentul a avut loc luni dimineaţă (ora locală), iar sute de persoane au fost evacuate. "Poliţia din New York a intervenit la o explozie de origine incertă produsă în zona străzilor 42 / 8, în Manhattan. Platformele liniilor A, C şi E au fost evacuate; datele sunt încă preliminare", informează instituţia. The post FLASH // EXPLOZIE într-o autogară din New York. Sunt răniți appeared first on Moldova 24.