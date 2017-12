Sondaj: 60% dintre moldoveni ar vota pentru aderarea UE în cazul unui referendum

10:40

Un deținut de 70 de ani a murit ieri, 10 decembrie, în Spitalul penitenciar din Pruncul. Bărbatul nu avea semne de moarte violentă. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a anunţat că acesta suferea de o formă severă a cancerului și se afla în Spitalul Penitenciar de aproximativ 6 luni, anterior refuzând investigațiile și tratamentul.