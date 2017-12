/DOC/ Ce nereguli crase au fost descoperite la Meat-House, compania vizată în scandalul mezelurilor alterate

09:00

Iată lista completă a nominalizărilor pentru Globurile de Aur 2018, care vor fi decernate la 7 ianuarie 2018 de Asociația presei străine de la Hollywood. Cel mai bun film categoria dramă: „Call Me By Your Name”, „Dunkirk”, „The Post”, „Shape of Water”, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” Cel mai bun film categoria musical sau comedie: […]