Brokerii si clientii lor. Cum a fost anul 2017 pentru ei si ce ii asteapta in anul urmator?

Educatia financiara superficiala - intalnita, in general, in toate tarile din regiunea CEE (Europa Centrala si de Est) si, in special, in Romania, una dintre codasele acestui clasament -, se poate observa in modul in care sunt percepute asigurarile. Astfel, in tarile CEE, investitia anuala in protectia prin asigurare este, in medie, de sase ori mai mica decat in statele vest-europene.