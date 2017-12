Un nou tip de sex face furori. Garantează o experienţă intensă! În ce constă

14:40

Nichita Pavlovschii, un băiețel care de la naștere a trecut deja prin câteva operații, are acum nevoie de transplant de cord. Operația este foarte costisitoare, de 95 de mii de dolari, și părinții Nichitei apelează la bunătatea celor care pot face o donație. Deocamdată au fost colectate 23% din suma necesară pentru operație. Donațiile pot fi făcute pe caritate.md. Mama băiețelului a transmis un mesaj: "Bună ziua, sunt Elena Pavlovschii și o să încerc să vă povestesc istoria copilului meu Nichita, care acum are nevoie de ajutorul multor oameni cu suflet mare. Nichita s-a născut cu o malformație cardiacă congenitală- ventricul unic tip drept cu sept interventricular intact, hipoplazia a valvei mitrale și a cavităților stângi ale inimii, insuficiența mitrală și aortică, ventricul drept dilatat și hipertrofiat, contractilitatea globală redusă moderat, non-compactarea miocardică. Viciu care definitiv nu poate fi corectat, dat fiind faptul ca este un caz complicat, el s-a născut în Kiev și a doua zi a fost operat, pentru a-i salva viața. Perioada de recuperare de 1 lună jumatate a fost foarte grea, dar el a învins această luptă. Însă peste câteva luni, din cauza agravării stării lui, am venit iarăși în Kiev unde la aproape 5 luni a fost efectuată a doua etapa de operație, iarăși urmată de o perioadă îndelungată de recuperare. A fost greu și de data aceasta să trecem prin această perioada, dar totuși dorința lui de viață a învins. Mai apoi ne-am bucurat de o perioadă relativ mai liniștită, când ne bucurăm de fiecare zâmbet al lui și fiecare mic succes, chiar în pofida faptului că au mai apărut și alte diagnoze (a fost diagnosticat cu surditate de gradul 4, am ales să-l protezăm cu aparate performante, la fel în kiev, cu care Nikita aude și are unele succese în pronunțare). Nichita e un copil minunat, plin de viață, cu o energie deosebită, dar acum o lună starea lui de sănătate s-a agravat brusc, în urma unei viroze inima lui a început să cedeze. Am venit iarași în Kiev, în speranța ca a treia etapă de operație îl va ajuta. Dar în urma complicatților apărute, unica soluție este transplantul de cord, care trebuie efectuat în alta țară (India), fiind foarte costistor. Până la momentul de față am încercat să facem față tuturor cheltuielilor, dar această sumă din păcate este peste posibilitățile noastre! Știu că sunteți oameni frumoși, cu suflet mare, de aceea contez că ne veti susține în lupta pentru viața copilului nostru! Numai dacă ne unim îl putem ajuta!". Donațiile pot fi făcute pe caritate.md.