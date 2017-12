CURSUL VALUTAR. Leul cedează în fața principalelor monede de referință

22:00

Acolo, printre camioane și remorci aranjate parcă ca chibritele, tânărul șaten de statură medie nu se dă în lături de la nicio muncă: fie că e vorba de întocmit acte, reparat camioane cot la cot cu angajații săi sau discuții cu clienții. Convins că ideea pe care a avut-o a fost una reușită, te provoacă să dai una mai bună ca a lui. Poate pe alocuri un pic plin de sine, Ion frapează prin franchețe: recunoaște că a pornit afacerea pentru profit și pentru că a știut să vadă oportunitatea acolo unde alții nu au văzut-o. Studentul e sigur că bate „concurența” atât prin utilajul pe care l-a achiziționat dar și prin amplasament: atelierul său funcționează la marginea orașului, pe teritoriul unei firme auto, un loc ce pare pierdut de lume și „păzit” de dealurile de prin împrejurimi. Odată trecut de porțile de fier ale firmei de transport, pe partea stângă se întind câteva anexe de la sediul acesteia și o mulțime de anvelope, mari, de camion. La două dintre încăperi porțile sunt larg deschise iar înăuntru stau aranjate utilaje, instrumente, pe care sunt lipite frumos abțibilduri cu steagul UE. Haotic dar parcă și ordonat în același timp. Tânărul închiriază aici câteva încăperi în care păstrează utilajele pe care le-a cumpărat cu banii europeni – vulcanizator, aparat de sudat, aparat de spălare sub presiune înaltă, un dispozitiv de colectare a uleiului de motor etc. S-a gândit și la șoferii cărora li se întâmplă să se defecteze mașinile pe carosabil și a achiziționat un generator de curent electric, care îi permite să se ocupe de reparații la locul unde s-a produs defecțiunea. Locul de muncă al tânărului și al celor trei angajați ai săi e sub cerul liber. Aici se repară o roată, dincolo un mecanic sudează, nimeni nu stă degeaba iar după numărul de camioane de pe întinderea de la marginea orașului, clientela este asigurată chiar pe loc. Cum și-a făcut echipa Și-a recrutat personalul ușor din rândul mecanicilor auto cu experiență care nu dispuneau de utilaj modern pentru a-și face bine munca. Ba chiar pe unul din angajați l-a „furat” de la „concurentul” său. „Dacă le oferi condiții, ei singuri vin. Serghei presta servicii de sudor și i-am spus că iaca o să am așa aparat, o să fie condiții de lucru, dorești? Doresc! Pe celălalt Serghei îl cunoaștem ca mecanic independent și i-am spus că voi avea instrumente etc., de acord? De acord!”, explică Ion. La rândul său Serghei, unul din mecanici, spune că e mulțumit că dispune de tot de ce are nevoie și că așa nu mai este obligat să plece peste hotare și poate rămâne acasă, lângă familie. „Foarte bravo. Energie are, muncim. Când mai greu, când mai ușor. E băiat serios”, afirmă acesta. Valeriu, șofer de camion și client, zice că atelierul auto deschis i-a mai ușurat munca un pic. „Înainte făceam în altă parte reparația, ne duceam în capitală. Nu erau condiții. Aici e mai ieftin, acolo era totul foarte scump”, spune șoferul. La început a fost dorința Ion Durnea e un exemplu demn de urmat pentru tinerii de seama lui. Și-a învățat lecția după dificultățile pe care le-a avut la început și spune că „trebuie să gândești pe etape” atunci când începi o afacere. „A fost destul de complicat să fac chiar și business-planul, deoarece sunt multe întrebări și nu sunt răspunsuri evidente. În afară de a procura utilajul trebuie și instalat și încăpere de amenajat și asta tot a mai creat niște cheltuieli pe care nu le-am dedus”, spune antreprenorul. A pornit afacerea acum doi ani, când a aplicat la concursul de granturi pentru tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului. A elaborat planul de afaceri, a învățat cum să înregistreze o întreprindere și cum să o administreze ca să-i aducă profit. „Am văzut că se poate ceva de făcut, am văzut proiectul și mi-am zis de ce nu!?”, afirmă tânărul. Ideea de afacere o avea de pe vremea când era elev. „În vacanța de vară des veneam pe acest teritoriu cu unchiul meu Ion și respectiv vedeam cu ce probleme se confruntă șoferii de camioane și de ce ar fi nevoie”, spune studentul. La cei 22 de ani ai săi, Ion este cel mai tânăr din echipa sa dar ferm în ceea ce face. „Abilitățile de comunicare” susține acesta, l-au ajutat să-și lanseze afacerea. Spune că pe angajații atelierului nu i-a determinat cumva să-l asculte și că e doar „pură colaborare”. „Ei știu treaba lor pe partea mecanică, eu am organizat instrumentele, echipamentele, discuția cu clienții”, afirmă Ion. A pornit la drum cu planuri mult mai mari dar a învățat să-și tempereze așteptările. „Primul scop, când am deschis afacerea, a fost independența financiară. Încă nu am reușit să devin independent, independent dar oricum… profit este”, spune tânărul. Vrea să se extindă Despre planurile de extindere ale afacerii, Ion Durnea spune că „ar fi minunat să construim o boxă în care să încapă 2-3 camioane” și „să procurăm utilaj specializat pentru anumite tipuri de reparație, pe care nu le putem face acum”. Tânărul vrea să convingă clienții prin „calitatea serviciilor” oferite și așteaptă cu mare nerăbdare „să fie prelungirea proiectului” ca să mai obțină un grant, doar că de data aceasta unul mai mare. Ion e convins că „corectitudinea în afaceri este cea mai de preț, mai ales acum”. „Trebuie să fim corecți cu oamenii. Numai așa este posibil să reușești în afaceri. Mulți antreprenori nu se țin de promisiune. Spun una, fac alta. Dacă ești incorect cu lumea poată să-ți meargă un an, doi, dar mai departe…”, adaugă antreprenorul. Granturi europene pentru tinerii de pe ambele maluri ale râului Nistru Ion Durnea este unul din cei peste 70 de tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru care au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro pentru a-și crea sau dezvolta o afacere. Tinerii au beneficiat de serviciile unor consultanți timp de 14 luni, învățând să gestioneze cât mai eficient businessul. Programul finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, realizat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților mediului de afaceri, liderilor locali și ai societății civile în proiecte comune de dezvoltare a afacerilor și infrastructurii sociale.