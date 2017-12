(foto) Repetiții, exigențe și regim alimentar strict. Ce se ascunde în spatele grațiosului dans al lebedelor

06:15

Proiectul Chișinău is Me este cunoscut pentru lucrările sale care aduc culoare prin tot orașul. De această dată, în vizorul artiștilor art-proiectului nonprofit a fost IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco. În urma vizitei pereții instituției medicale s-au ales cu o „Hartă a lumii”, iar aceasta nu este una obișnuită pe care o găsim în cărțile de geografie, ci una colorată și veselă, în care copiii pot învăța pe ce continente trăiesc diferite animale. Articolul (foto, video) O „lume întreagă” a apărut pe holul spitalului Valentin Ignatenco. Chișinău is Me a adus culoare pe pereții gri apare prima dată în #diez.